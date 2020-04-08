شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة القبض على "ثعلب" هاجم مزرعة مواطن وفتك بعدد من الدواجن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):وثق مواطن في نجران لحظة القبض على " ثعلب " هاجم مزرعته وفتك بعدد من الدواجن والأرانب فيه.
وبدا في المقطع المؤلم الدجاج والأرانب التي فتك بها الثعلب، حيث أثار المقطع تعاطف المواطنين مع صاحب المزرعة.
ولاقي المقطع تفاعلا وانتشارا واسعا، حيث انهالت التعليقات عليه وجاءت كالتالي:" هذا الثعلب مغلوث لأحد يقترب منه اقتلوه ودفنوه، هذا اسمه عبث الثعالب، الله يعوضك خير إن شاء الله، ولازم ترفع الحس الأمني عند العامل ".
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