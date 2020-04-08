شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يكشف سبب تأخر الرد على العملاء إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشار برنامج حساب المواطن إلى أن استخدام صيغة جوال غير صحيحة، يؤدي إلى تأخر الرد على العملاء إلكترونيًا.

ويأتي ذلك في رده على سؤال، يقول: متى يتم اتصال البرنامج بي.. مر وقت ولا في اتصال؟، فيما أكدت خدمة المستفيدين بالبرنامج، أهمية أن يبدأ الجوال برقم (9665).

وقام البرنامج بطمأنة المستفيدين المعلقة طلباتهم، قائلًا:" عليكم بالانتظار.. سيتم التعامل مع طلباتكم عن طريق صوتك مسموع في أقرب وقت ممك