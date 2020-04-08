شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق بالشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية الأفقية بالمنطقة الشرقية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلي المناطق التي ستتأثر بهذه الحالة الجوية الممطرة ومنها الخبر، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، قرية العليا.

وأوضحت أن الحالة بدأت اليوم في الساعة 19 وستنتهي غدا الخميس في الساعة 3 مساءً