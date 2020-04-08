شاهد.. التزام تام بإجراءات منع التجول في المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أظهر مقطع فيديو التزام تام بإجراءات منع التجول في المدينة المنورة خلال التصوير الجوي. أظهر مقطع فيديو التزام تام بإجراءات منع التجول في المدينة المنورة خلال التصوير الجوي. وظهر في الفيديو تنفيذ أمر منع التجول على مدى 24 ساعة يومياً في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقاً مما توليه القيادة من حرص بالغ على صحة وسلامة الجميع.

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