شكرا لمتابعة خبر عن "العرفج" يُعلق على دعوة الأمير خالد بن الوليد بن طلال (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):علق عامل المعرفة، أحمد العرفج، علي دعوة الأمير خالد بن الوليد بن طلال " بيتك ناديك "، قائلا:" لا نريد أعذارا، حتى في البيت يمكنك أن تمشي ".
وأضاف العرفج خلال مداخلة في برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية:" في البيت يمكنك أن تمشي، رتب مكتبتك إذا ما تقدر تمشي ".
وشدد العرفج، على أهمية ممارسة الرياضة في فترة منع التجول بالبيت، موضحا أنه يمارس التمارين الرياضة فوق سطح منزله.
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