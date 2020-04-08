شكرا لمتابعة خبر عن "العرفج" يُعلق على دعوة الأمير خالد بن الوليد بن طلال (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق عامل المعرفة، أحمد العرفج، علي دعوة الأمير خالد بن الوليد بن طلال " بيتك ناديك "، قائلا:" لا نريد أعذارا، حتى في البيت يمكنك أن تمشي ".

وأضاف العرفج خلال مداخلة في برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية:" في البيت يمكنك أن تمشي، رتب مكتبتك إذا ما تقدر تمشي ".

وشدد العرفج، على أهمية ممارسة الرياضة في فترة منع التجول بالبيت، موضحا أنه يمارس التمارين الرياضة فوق سطح منزله.