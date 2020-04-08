شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن آلية تقويم الاختبارات النهائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن آلية تقويم الاختبارات النهائية، وجاءت كالتالي:

أولاً : تستمر العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي وفقا للتقويم الأكاديمي المعتمد.

ثانيًا : تجرى الاختبارات النهائية بإستخدام المنصات الإلكترونية المناسبة للمقررات النظرية وللجزء النظري من المقررات التي تحوي جزء نظري وآخر عملي، على أن تكون درجة الاختبار النهائي 20 درجة، وإعادة احتساب الدرجة المتبقية على الأنشطة التقييمية الأخرى.

ثالثا : تبدأ الاختبارات النهائية في الثالث من شهر رمضان من العام الحالي .

رابعا : يستكمل المتبقي من الدروس العملية والميدانية والتدريب السريري التي لا يمكن إنهاؤها عن بعد) في وقت يحدد لاحقا بعد زوال الأزمة، ويرصد للمقررات التي لم تستكمل أنشطتها التدريسية أو التقييمية مؤشر غير مكتمل (IC).

Advertisements

خامسا : يرفع الحرمان من دخول الاختبار النهائي عن جميع الطلاب ممن صد له مؤشر محروم (DN) بسبب الغياب.

سادسا : يتاح للطلاب فرصة الاعتذار عن الفصل الدراسي الثاني أو الانسحاب من مقرر أو أكثر من المقررات الفصلية المسجلة في الفصل الدراسي الثاني حتى 30 شعبان 1441 هـ.

سابعًا: لا يدخل معدل الفصل الدراسي الحالي في احتساب الإنذار الأكاديمي.

ثامنا : ترصد الدرجات النهائية للمقررات وفقا لنظام التقديرات المعتاد، وتتولى عمادة القبول والتسجيل معالجة أوضاع الطلاب ممن يتطلب منحه تقدير ناجح اراسب وفقا لما ورد في بيان وزارة التعليم.

تاسعا : ترصد الدرجات النهائية لجميع مقررات السنة التحضيرية وفقا لنظام التقديرات المعتاد.