شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الجهني يكشف عن أكثر المناطق المنكوبة بكورونا في فرنسا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تحدث الدكتور هاني الجهني عن أكثر المناطق المنكوبة بفايروس كورونا في فرنسا، قائلا:" إنه متواجد في مستشفي مدني بإحدى المدن الفرنسية بين ألمانيا وسويسرا ".

وأوضح الجهني خلال اتصال هاتفي في برنامج " معالي المواطن " أن مدينة كولمار من أكثر المناطق المنكوبة في فرنسا ويوجد بها نسبة عالية من مرضي كورونا، لافتا:" لاشك أن التعاون الطبي بين فرنسا والسعودية قليل ولكن الأطباء السعوديين بقوا من عملهم بالمستشفيات لمواجهة كورونا ".

وأكد الجهني أن " هجمة كورونا في فرنسا بهذه الطريقة كان مفاجأة للجميع والفرنسيين لم يكن يتوقعوا أن تأتي هذه الجائحة التي أصابت دول أوروبا ".