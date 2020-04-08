شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الجهني يكشف عن أكثر المناطق المنكوبة بكورونا في فرنسا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):تحدث الدكتور هاني الجهني عن أكثر المناطق المنكوبة بفايروس كورونا في فرنسا، قائلا:" إنه متواجد في مستشفي مدني بإحدى المدن الفرنسية بين ألمانيا وسويسرا ".
وأوضح الجهني خلال اتصال هاتفي في برنامج " معالي المواطن " أن مدينة كولمار من أكثر المناطق المنكوبة في فرنسا ويوجد بها نسبة عالية من مرضي كورونا، لافتا:" لاشك أن التعاون الطبي بين فرنسا والسعودية قليل ولكن الأطباء السعوديين بقوا من عملهم بالمستشفيات لمواجهة كورونا ".
وأكد الجهني أن " هجمة كورونا في فرنسا بهذه الطريقة كان مفاجأة للجميع والفرنسيين لم يكن يتوقعوا أن تأتي هذه الجائحة التي أصابت دول أوروبا ".
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