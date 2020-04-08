"السديس" يوجه بإطلاق مبادرة "والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا "

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإطلاق المبادرة المجتمعية (والله جعل لكم من بيوتكم سكنا)، تفاعلاً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة العالمية فايروس كورونا.
وجاء توجيه "السديس"، التزام من الرئاسة العامة بدورها التوعوي نحو المجتمع في ظل الوضع الصحي العالمي، والذي كان نتاجا للانتشار السريع لهذه الجائحة، وتضمنت هذه المبادرة حث العامة على البقاء في منازلهم واستشعار المسؤولية العظيمة في ذلك.
وأشار الرئيس العام إلى أن الرئاسة حرصت على القيام بدورها ضمن عمل دؤوب تنوعت مستهدافته بين خدمي وصحي ووقائي وتوعوي واجتماعي، مؤكدا بأن تلك المبادرات تعد واجبة علينا جميعا تجاه بلادنا المباركة التي قدمت لنا الكثير.
ودعا المولى العلي القدير أن يرفع البلاء عن الأمة ويكشف الضر ويسبغ على عامة المسلمين لباس الصحة والعافية، وأن يجزي القيادة الرشيدة "رعاها الله- فيما تقدمه للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة من تسهيلات ورعاية متكاملة خير الجزاء.
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