شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يكشف عن المبادرات الاجتماعية بالتزامن مع أزمة كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

تحدث الأمير فيصل آل سعود أمير منطقة القصيم، عن أثر المبادرات الاجتماعية في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح أمير القصيم، أن "مجتمعنا مجتمع خيري، وخيرية هذا المجتمع يُضرب بها المثل لأنها تنبع من قلوب السعوديين، لأنه يدري بأن جزاءه عظيم"، مضيفًا: " المبادرات من جميع المؤسسات والأفراد غير مستغربة على المجتمع السعودي".

وأردف: " عندنا مبادرة من الغرفة التجارية ومبادرة "نخدمك في بيتك" و"صوت المواطن" لطلب الحاجة من الإمارة، ومبادرة "تبرع بلا تجمع" هي مبادرة تخص التبرع بالدم لدعم حاجة بنوك الدم بالمنطقة والمملكة بشكل عام".

وتابع: " عندنا مبادرة نهر العطاء لتجهيز سلال غذائية لـ10 آلاف أسرة بمشاركة الجمعيات الأهلية في المنطقة، و"نوافد الأمل" من أهم المبادرات وهي خاصة بتوعية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ".