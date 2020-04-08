شاهد.. مبادرة أحد ملاك الشقق الفندقية في تسخير كامل الأمكانات للصحة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أطلق أحد ملاك الشقق الفندقية، مبادرة لتسخير كامل الأمكانات لوزارة الصحة. أطلق أحد ملاك الشقق الفندقية، مبادرة لتسخير كامل الأمكانات لوزارة الصحة. وقال ناصر الخليوي الرئيس التنفيذي لشركة بودل ونارسس الفندقية، إن الشركة قامت بتقديم 7 فنادي على مستوى المملكة لوزارة السحة كجزء بسيط لرد حميل هذا الوطن. وأضاف : نحن نطلق العديد من المبادرات لهذا الوطن الغالي، وفي هذه الفترة التحدي كبير للعالم كله. وتابع : قيادتنا تتصدى لهذه الغمة، ونحن من أفضل البلدان التي ينحصر فيها المرض، وهذا وقتنا لكي نرد جزء بسيط لهذا الوطن.

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