بالفيديو.. العرفج: الحجر المنزلي فرصة لإعادة صياغة عاداتنا في الأكل

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد عامل المعرفة، أحمد العرفج، أن الحجر المنزلي فرصة لإعادة صياغة عاداتنا في الأكل.
وشدد ، خلال مداخلة في برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية، على ضرورة تغيير أنماط السلوك الخاطئ في الطعام.
وأضاف أن النيابة العامة والأمانات يجب أن تعاقب مهدري النعم، داعيًا إلى تطبيق شعار #كلنا_مسؤول تطبيقا عمليا.
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