"طالبة" في المرحلة الابتدائية تُتابع دروسها عبر قناة "عين" (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول "طالبة" في المرحلة الابتدائية تُتابع دروسها عبر قناة "عين" التي وفّرتها وزارة التعليم؛ لاستكمال العملية التعليمية. أظهر مقطع فيديو متداول "طالبة" في المرحلة الابتدائية تُتابع دروسها عبر قناة "عين" التي وفّرتها وزارة التعليم؛ لاستكمال العملية التعليمية. وظهر في الفيديو الطالبة وهي تتابع درس عبر اللاب توب من خلال قناة " عين " وتكتب وتتفاعل مع المعلم كأنها في المدرسة. وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن عدم "الحضور" ليس نهاية المطاف؛ فالتعليم الآن بين يديك.

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