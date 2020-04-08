شاهد.. حلاق من الأحساء يشرح طريقة الحلاقة في المنزل

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف حلاق من الأحساء عن طريقة الحلاقة في المنزل بسهولة، موضحا أن الفكرة بادرت لأذهانه لعمل فيديوهات تعليمية عن الحلاقة بالمنزل.
وقال الحلاق الذي يدعى محمد المهدي خلال حواره في برنامج " الراصد "، إن الهدف من فيديوهات الحلاقة هو إفادة المجتمع، موضحا أن الفكرة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين
ولفت الحلاق إلي أنه يسجل فيديو تعليمي عن الحلاقة كل جمعة لشرح كيفية الحلاقة في المنزل في ظل انتشار الفيروس القاتل ومنع التجول.
وأبان أن الحلاقة تحتاج إلى ماكينة لتحديد وتخفيف الشعر ومقص ومشط وجيل حلاقة وأشياء بسيطة موجودة بكل منزل.
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