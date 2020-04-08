شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مدير جامعة الإمام يعلق على الزام "بالحلف بالله" خلال الاختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو نموذج اختبار جامعي أونلاين لطلاب جامعة الإمام محمد بن سعود، تضمن الزام الطلاب بحلف يمين بأنهم لم يقوموا بالغش في الاختبار.

وعلق ‏مدير جامعة الإمام الدكتور أحمد العامري على ذلك خلال برنامج " كلنا مسؤول" مؤكدا أن الجامعة اتخذت الإجراءات اللازم مع أستاذ المقرر الذي قدم اعتذاره، مبيناً أن ذلك كان من حرصه.

وأضاف العامري بأنه يجب أن تكون ثقتنا في الطالب كبيرة مشدداً على أن الجامعة لا تقر مثل هذا السلوك.