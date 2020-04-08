بالفيديو.. أمطار غزيرة على الزلفى

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): رصد أحد أهالي محافظة الزلفي الأجواء التى سادتها مساء اليوم، الأربعاء في مقطع فيديو. رصد أحد أهالي محافظة الزلفي الأجواء التى سادتها مساء اليوم، الأربعاء في مقطع فيديو. وأظهر المقطع هطول أمطار رعدية غزيرة على المحافظة، فيما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من باستمرار تلك الاجواء حتى الحادية عشر مساءً.

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