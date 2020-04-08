تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال رمضان 2020 _ أبرز اعماله

يترقب الملاين في الوطن العربي من كل عام برنامج الفنان المصري رامز جلال، حيث ذكرت وسائل إعلام أن رامز جلال انتهى من تصوير حلقات برنامجه الجديد للمقالب قبل 10 أيام تقريبا في إمارة دبي الخليجية، على الرغم من انتشار فيروس " كورونا " المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في العديد من الدول، وحظر الطيران في أغلب البلدان، ولكن مع انتشار الوباء العالمي في الإمارات العربية المتحدة.

ويشهد برنامج رامز جلال الجديد للمقالب، استضافة عدد كبير من المشاهير من نجوم الفن والكرة، منهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، وثنائي "القلعة الحمراء"، الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي علي معلول.

أكدت وسائل إعلام مصرية أن تم تغير اسم البرنامج من رامز في البركان إلى أسم رامز مجنون رسمي وهذا بعد انتشار فيروس كورونا وذكرت بعض المواقف أن البرنامج سوف يدور احداثه حول استضافة شخص من المشاهير واثناء عمل حوار بينه وبين الإعلامية اروى سوف يظهر رامز ويبدأ في مضايقة هذا النجم، وذكرت بعض المواقع الأخرى أن فكرة برنامج رامز سوف تدور حول مرض كورونا الذي سوف يكتشف الضيف اصابته به بعدما قام بنقل الوباء له السائق الذي كان معه، وقام رامز بتصوير هذا البرنامج في دبي ومن المنتظر أن يكون هذا الموسم من أفضل المواسم الذي قام بتقديمها رامز.

ضحايا برنامج رامز مجنون رسمي في رمضان 2020

1 – انغام.

2 – أحمد العوضي.

3 – جوهرة.

4 – عمر كمال وحسن شاكوش.

5 – محي اسماعيل.

Advertisements

6 – رانيا يوسف.

7 – أشرف عبد الباقي.

8 – أحمد سعد.

9 – هنادي مهني.

10 – سيد عبد الحفيظ.

ومن المقرر أن تعلن شبكة "إم بي سي" عن تفاصيل البرنامج خلال النصف الثاني من شهر نيسان/ أبريل الجاري، لبدء حملة الدعاية الرسمية للبرنامج، استعدادا لعرضه في شهر رمضان.

ويجسد رامز جلال شخصية "صحفى" خلال أحداث الفيلم، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، مما يضطره إلى التحايل على تلك الأزمات، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية "طبيبة" وتشاركه في تلك الأزمات ، ويشارك في بطولته بجانب رامز وغادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، ويجمع فيلم "هيكل نظمى" رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدما سوياً فيلم "عيال حبيبة" للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى منذ 15 عاماً وشارك فى بطولته محمد لطفى والنجم الكبير حسن حسنى.

والفنان رامز جلال ممثل مصري وشقيق الفنان ياسر جلال. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1995 ثم قام ببعض الادوار الثانوية حتى قام باول بطولة مطلقة في فيلم أحلام الفتى الطايش في صيف عام 2007. يعتبر من أكثر الفنانين حباً للمقالب وله مقالب عديده في أكثر من برنامج تلفزيوني منها رامز قلب الأسد و رامز عنخ آمون و رامز ثعلب الصحراء و رامز قرش البحر و رامز واكل الجو و رامز بيلعب بالنار ورامز تحت الأرض ورامز تحت الصفر ورامز في الشلال.

جائحة فيروس كورونا 2019-20(1) هي جائحةٌ عالميةٌ جارية لمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 أو فيروس كورونا ووهان) والذي يحدثُ بسبب فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة (SARS-CoV-2). اكتشف المرض في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان وسط الصين، وأطلق عليه اسم 2019-nCoV وقد صنّفته منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 (جائحة).[1]