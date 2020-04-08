الكشف عن تفاصيل وقف إطلاق النار في اليمن

كشفت مصادر مساء يوم الأربعاء 8 أبريل 2020، عن تفاصيل وقف إطلاق النار في اليمن الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القريبة المقبلة. بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ونقلت "رويترز" عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لقتال الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، سوف يعلن هذه الليلة عن وقف عملياته العسكرية في اليمن.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن إعلان التحالف الذي تقوده السعودية يأتي في إطار دعم مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن.

وبحسب رويترز، فقد ذكر اثنان من المصادر أن وقف إطلاق النار والقتال الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم غد الخميس، جرت الموافقة عليه لعدة أسباب، من بينها تجنب انتشار وباء فيروس كورونا في اليمن.

يشار إلى أنه في الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا المستجد بالانتشار في دول العالم من بينها السعودية، إلا أن اليمن لم تعلن عن تسجيل أي إصابة حتى ساعة نشر هذا النص.