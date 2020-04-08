حساب المواطن يوضح لأصحاب الطلبات المعلقة أسباب تأخر الرد عليهم

أوضح برنامج «حساب المواطن»، اليوم الأربعاء، أن استخدام صيغة جوال غير صحيحة، قد تؤدي إلى تأخر الرد على العملاء إلكترونيًا.

جاء ذلك في رده على سؤال، يقول صاحبه: متى يتم اتصال البرنامج بي.. مر وقت ولا في اتصال؟، فيما أكدت خدمة المستفيدين بالبرنامج، أهمية أن يبدأ الجوال برقم (9665).

وفي سياق ذي صلة، طمأن البرنامج المستفيدين المعلقة طلباتهم، قائلًا: عليكم بالانتظار.. سيتم التعامل مع طلباتكم عن طريق «صوتك مسموع» في أقرب وقت ممكن، وبإمكانكم متابعة طلبكم المقدم من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط بالضغط هنا.

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