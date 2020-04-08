بالصور.. مواطنون عالقون بالمغرب: جهود مملكتنا الغالية خففت آلام كورونا

أشاد عددٌ من المواطنين العالقين في مملكة المغرب، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها سفارة خادم الحرمين الشريفين بالرباط؛ لتأمين إقامتهم بشكل ميسر لحين العودة إلى المملكة،

وأبدى المواطنون العائدون شكرهم للسفير عبدالله بن سعد الغريري ونائبه عبدالمجيد السماري لجهودهما، في توفير رحلة آمنة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، السبت 14 مارس الماضي، وسط تواجد مكثف لموظفي السفارة السعودية على مدار الساعة،

وحرص موظفو السفارة على إعداد قائمة دورية بأعداد المواطنين، وتوفير سكن ملائم لهم؛ حيث تم توفير 10 فنادق (5 نجوم) شاملة الوجبات في الرباط، بحضور مندوب من السفارة في كل فندق.

ولم تكتف سفارة خادم الحرمين الشريفين بهذا الإجراء؛ بل سارعت إلى تخصيص فندق مستقل للعائلات، بجانب فحص لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لجميع المواطنين في الفنادق العشرة.

وبدت الجهود كملحمة سعودية، فسارعت محال تأجير سيارات تعود ملكيتها لمواطنين بعرض تقديم خدمات مجانية، وكذلك فيلل للعالقين في المغرب.

ووجه مواطنون شكرًا خاصًا للمندوبين بالفنادق المغربية: (عبدالله فهد السحيمي نائب رئيس القسم القنصلي، وعبدالعزيز السعود، وفيصل عبدالدائم).

اهتمام خاص

(ف. ع – أحد العالقين السعوديين في المغرب) تحدث عن التعاون، الذي وجده من سفارة المملكة بالرباط، قائلًا:«للأمانة سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المغربية مشكورة على ما بذلته من جهود وجميع القائمين بأعمال السفارة على رأسهم السفير، وخصيصًا عبدالله السحيمي أبوفهد، نائب القنصل على حسن الضيافة والخدمات المقدمة بأرقى الفنادق بالرباط».

وختامًا، أتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على عنايتهما وحسن اهتمامهما، وكذلك الحكومة المغربية لتعاملهم وحسن ضيافتهم».

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خدمات فندقية



وبنفس الرسائل، وجه «ط. ش – أحد السعوديين العالقين بالمغرب» رسالة شكر لسفير خادم الحرمين بالرباط ونائبه، على ما تم توفيره لهم من خدمات فندقية لهم، ومتابعتهما للرعايا بشكل مستمر وتوفير المتطلبات وتذليل الصعوبات، قائلًا: أود الإشارة لقيام السفارة بتوفير ألعاب فيديو، فأغلب الوقت لم يمكن الخروج نهائيًا ولإشغال الوقت.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أوضاع السعوديين العالقين في المغرب؛ بسبب فيروس كورونا الجديد حيث بدا أعضاء السفارة ومنهم عبدالله فهد السحيمي نائب رئيس القسم القنصلي وعبدالعزيز السعود، وفيصل عبدالدائم مهتمين بمتابعتهم، إضافة إلى حفاوة الاستقبال.

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