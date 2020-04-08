بالصور.. جامعة جازان تسهم في حملة «حياة» للتبرع بالدم

شاركت جامعة جازان، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية، وتشغيل المستشفى الجامعي في فعاليات حملة التبرع بالدم، التي تنظمها إدارة المختبرات وبنك الدم المركزي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان تحت شعار (التبرع بالدم حياة لهم ولك)، وذلك بالتعاون مع جمعية رعاية مرضى الدم بالمنطقة ( شريان) ولجان التنمية الاجتماعية التابعة لعدد من قرى محافظات المنطقة .

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، أن الجامعة شاركت بالعربة الطبية المتنقلة وفريق طبي متكامل مكون من طلاب وطالبات الكليات الصحية بالجامعة.

مضيفًا أن الحملة تأتي ضمن الخدمات الطبية والمجتمعية المشتركة، التي تقدمها الجامعة لمرضى أمراض الدم بالمنطقة، وتهدف من خلالها إلى تزويد وحدات بنك الدم المركزية بمستشفيات المنطقة بكميات كافية في ظل الأزمة الصحية، التي يشهدها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وبين الدكتور مدني، أن فعاليات الحملة مستمرة على مدى أسبوعين؛ حيث يتنقل فيه الفريق الطبي في عدد من قرى محافظات المنطقة، مثمنًا لمدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، دعمه وحرصه على استثمار إمكانات الجامعة البشرية والمادية لخدمة الوطن والمجتمع.