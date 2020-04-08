بالفيديو والصور.. وصول مجموعة من المواطنين الراغبين في العودة من الخارج عبر جسر الملك فهد

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وصل مجموعة من المواطنين، الذين كانوا في البحرين ويرغبون في العودة إلى المملكة؛ حيث يبلغ إجمالي الراغبين في العودة من هناك 790 مواطنًا ومواطنة (هم إجمالي المواطنين الراغبين بالعودة عبر البحرين).

وبدأت خطوات إعادتهم ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي بمتابعة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان و سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة؛ حيث تم نقلهم عبر جسر الملك فهد عن طريق حافلات خاصة، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين.

وفور وصول المواطنين أنهت الجوازات والجمارك إجراءاتهم، ثم توجهت الحافلات نقلهم إلى الفنادق المجهزة لهم أثناء فترة الحجر الصحي؛ حيث تم استقبالهم من قبل فرق العمل المشكلة لإيواء المواطنين بإشراف مباشر من وزير السياحة أحمد الخطيب؛ حيث تم تسليمهم الغرف المخصصة لإقامتهم وستقدم لهم كل الخدمات خلال فترة استضافتهم، وتولت وزارة الصحة إجراء الفحص الطبي للمواطنين العائدين للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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وكانت لجنة الإيواء السياحي وضعت خطة متكاملة لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج شملت تهيئة 11 ألف غرفة فندقية في عدد من مناطق المملكة، وعملت اللجنة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات والطيران المدني لتنفيذ خطة تضمن تحديد مسار انتقال المواطن من البلد الذي يقيم فيه وحتى وصوله إلى المملكة واستقراره في مرفق الإيواء السياحي المخصص له، بتحديد أماكن السكن وفقًا للقوائم التي تحصل عليها وزارة السياحة من وزارة الخارجية عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين في مختلف أرجاء العالم.

ومن المقرر أن يقضي المواطنين القادمين من خارج المملكة فترة الحجر الصحي في هذه المرافق السياحية حتى يتم التأكد من سلامتهم ثم يمكنهم بعد ذلك المغادرة إلى ذويهم.