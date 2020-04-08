بلدية خميس مشيط تعكف على تنفيذ مشاريع تنموية وحيوية

أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط، سليمان عبدالله الشهراني، أن البلدية تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والحيوية ومشاريع الطرق التي ستسهم في تطوير المنطقة وتوزيع الحركة المرورية بأرجاء المحافظة، حيث يجري العمل على استكمال مجموعة من المشاريع وهي: - الطريق الرابط بين طريق الملك فهد وطريق المحالة بعرض 40م - الطريق الرابط بين طريق الملك عبدالله وطريق الملك خالد بعرض 40م - مبنى البلدية - فتح الطريق الرابط بين طريق الأمير سلطان والطريق الإقليمي بواسطة معدات البلدية بعرض 60 م - إعادة السفلتة لبعض الشوارع الرئيسية كما سيتم خلال المرحلة القريبة القادمة العمل على: -استكمال شارع 30 من طريق الملك سعود وحتى وسط البلد مع تعديل بعض المسارات وسط البلد لتسهيل الحركة المرورية - معالجة التصريف لبعض المواقع الحرجة بطريق الملك فهد وطريق الملك خالد - فتح وتنفيذ طريق الثلاثين الرابط بين طريق الأمير سلطان وطريق الأربعين بالرصراص - إعادة تهيئة شارع الثمانين ليكون بديل لشارع الستين ونقل حركة الشاحنات وصهاريج المياه عليه بالتنسيق مع مرور المحافظة - طرح مشروع لمعالجة التشوهات البصرية بالمحاور الرئيسية - طرح مشروع الصيانة الدورية للطرق لمدة ثلاثة أعوام.



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