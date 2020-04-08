مطالبة في الشورى بتخصيص ميزانية لتأهيل الطرق

طالب مجلس الشورى في اجتماعه أمس، برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان، هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لوضع برنامج تأهيلي لإعداد خبراء سعوديين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان للمشاركة كأعضاء في لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ودعا المجلس إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تفعيل دورها لتناول قضايا حقوق الإنسان والتعريف بها. كما دعا الهيئة إلى بناء قاعدة معلومات تشتمل على إحصاءات، مع إصدار مؤشر سنوي لحالة حقوق الإنسان بالمملكة وفق المعايير الدولية.

دليل

أكد المجلس على هيئة حقوق الإنسان، وضع دليل للمؤشرات الكمية والنوعية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الاسترشاد بإطار المؤشر العالمي الذي اعتمدته الجمعية العالمية للأمم المتحدة لقياس تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. كما أكد على الهيئة بإصدار تقييم دوري يتضمن بيانات ومؤشرات عن مدى تطبيق الجهات الحكومية عما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ودعا المجلس الهيئة إلى إيجاد متحدث رسمي لها بشكل دائم. كما دعا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنفيذية لدعم الشركات المتعددة مع القطاع غير الربحي.

النقل والاتصالات

اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439 / 1440، في جلسة سابقة، وطالب فيه وزارة النقل بتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الأسفلتية. ودعا المجلس، وزارة النقل إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد إستراتيجية وخطة تنفيذية لتغطية الطرق السريعة في المملكة بالخدمات المتكاملة. كما دعا الوزارة إلى التنسيق مع وزارة المالية لاستحداث بند في ميزانية الوزارة يخصص لبرنامج إعادة تأهيل الطرق.

الشؤون الاجتماعية والأسرة

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بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1439 / 1440. وطالبت اللجنة، المركز بالتوسع في برامج إعداد الخبرات المحلية في مجال قياس وإدارة الأداء والمشروعات. وتطوير دليل توضيحي عن ثقافة ومنهجية وآليات قياس الأداء التي ينتهجها وتوفيره لموظفي أجهزة القطاع العام.

ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام 1439 / 1440. وطالبت اللجنة، البنك بخطط تنفيذية بمؤشرات دقيقة لتقييم وقياس منتجاته الاجتماعية والإنتاجية وغير المالية. ودعت البنك إلى ابتكار منتجات ادخارية متنوعة.

اللجنة المالية

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وطالبت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وكان مجلس الشورى وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والولايات المتحدة بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة بالمملكة ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا. كما وافق على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية وفيتنام.