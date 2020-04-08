زراعة نجران تنفذ جولات إرشادية للاستخدام الآمن للمبيدات

أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس منصور الشمراني، أنه حرصا من الوزارة على صحة الإنسان، نفذت الفرق الزراعية الممثلة في قسم الإرشاد الزراعي جولة على المزارع من أجل إرشاد المزارعين بالطرق الصحيحة في الزراعة، من خلال التعريف بكيفية الاستخدام الآمن للمبيدات وفترات التحريم بعد استخدام المبيدات. وجرى الاستماع إلى تجارب المزارعين حول طريقة استخدام المبيدات بشكل آمن. ودعا الشمراني المزارعين إلى الالتزام بالطرق الوقائية والسليمة من خلال ارتداء الملابس الواقية واستعمال المعدات المناسبة أثناء الرش. وأضاف أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة سيستأنف في الأيام المقبلة في ظروف مناسبة الندوات التعريفية وورش العمل لإرشاد المزارعين بالطرق السليمة والمثالية للزراعة والاستخدام الآمن للمبيدات.



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