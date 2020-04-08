محافظ خميس مشيط يتفقد المحلات التجارية والنقاط الأمنية

تفقد محافظ خميس مشيط، خالد عبدالعزيز بن مشيط المحلات التجارية في المحافظة ومتابعة تطبيق الاحترازات الخاصة بالنظافة والتعقيم، بالإضافة إلى عدد من المتاجر الكبيرة للتأكد من توفر المنتجات الغذائية. ورافقه خلال الجولة رئيس بلدية خميس مشيط سليمان الشهراني، بينما تم التأكد من توفر المنتجات الغذائية والخضروات والفواكه بشكل كبير، كما قام بجولة تفقدية لعدد من النقاط الأمنية بالمحافظة مع بداية تطبيق منع التجول واطلع على سير عمل الجهات الأمنية. وشدد بن مشيط على جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الامتثال للأوامر السامية وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى حتى خارج أوقات منع التجول.



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