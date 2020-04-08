

أبها 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

تعكف بلدية خميس مشيط على تنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية والحيوية ومشروعات الطرق التي ستسهم في تطوير المنطقة وتوزيع الحركة المرورية بأرجاء المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية سليمان بن عبدالله الشهراني أنه يجري العمل حالياً على استكمال مجموعة من المشروعات تشمل : الطريق الرابط بين طريق الملك فهد وطريق المحالة بعرض ٤٠ مترا، والطريق الرابط بين طريق الملك عبدالله وطريق الملك خالد بعرض ٤٠ مترا، وإنشاء مبنى للبلدية، وفتح الطريق الرابط بين طريق الأمير سلطان والطريق الإقليمي بواسطة معدات البلدية بعرض ٦٠ مترا، إلى جانب إعادة السفلتة لعدد من الشوارع الرئيسة.

وأشار إلى أنه سيعمل خلال المرحلة القريبة القادمة على استكمال شارع ٣٠ من طريق الملك سعود وحتى وسط البلد مع تعديل بعض المسارات وسط البلد لتسهيل الحركة المرورية، ومعالجة التصريف لبعض المواقع الحرجة بطريق الملك فهد وطريق الملك خالد، إضافة إلى تنفيذ وفتح طريق الثلاثين الرابط بين طريق الأمير سلطان وطريق الأربعين بحي الرصراص، وإعادة تهيئة شارع الثمانين ليكون بديلا لشارع الستين ونقل حركة الشاحنات وصهاريج المياه إليه بالتنسيق مع مرور المحافظة، وكذلك طرح مشروع لمعالجة التشوهات البصرية بالمحاور الرئيسة، وطرح مشروع الصيانة الدورية للطرق لمدة ثلاثة أعوام.

// انتهى //

22:27ت م

0235





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية خميس مشيط تنفذ وتستمكل عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.