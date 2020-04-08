السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يدشن عن بعد مبادرة " احتواء " لدعم الأسر المستفيدة من خدمات الإسكان التنموي



الرياض 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

دشن معالي وكيل إمارة منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالنيابة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالتواصل الإلكتروني عن بعد مبادرة " احتواء " لدعم الأسر المستفيدة من خدمات الإسكان التنموي بمنطقة الرياض وذلك بتأمين الاحتياجات الأساسية والغذائية لتلك الأسر خلال فترة منع التجول الاحترازي والحجر المنزلي للوقاية من فيروس

وأعرب الأمين العام للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة صالح بن سليمان العقل عن شكره وامتنانه على ما تقدمه إمارة المنطقة من دعم ومتابعة برامج الإسكان التنموي والأسر المستفيدة منه .

وبين أن المبادرة تستهدف الأسر الأشد حاجة من الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي والمتأثرة من فترة الحجر الصحي المنزلي من خلال تقديم سلات غذائية واستهلاكية ومواد نظافة وبطاقات تموينية .

وأشار العقل إلى تكامل الجهود المبذولة من قبل إدارة الإسكان التنموي بمنطقة الرياض ولجنة العمل التطوعي بالإسكان التنموي بالمنطقة لتبني المبادرة والعمل على تلمس احتياجات الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي بالمنطقة وكذلك غرفة الرياض الراعي الداعم للمبادرة التي تكفلت بإدارة عمليات التعاقدات والتوصيل .

من جانبه قدم معالي وكيل إمارة منطقة الرياض شكره للجميع على ما يبذلونه من جهود وطنية وإنسانية وتطوعية أسهمت في تنمية العمل المجتمعي، مشدداً معاليه على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزبز نائب أمير منطقة الرياض في الاهتمام بالفئات المستحقة ودعم النشاط الخيري والتطوعي في البرامج التنموية .

// انتهى //

22:19ت م

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الرياض 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسدشن معالي وكيل إمارة منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالنيابة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالتواصل الإلكتروني عن بعد مبادرة " احتواء " لدعم الأسر المستفيدة من خدمات الإسكان التنموي بمنطقة الرياض وذلك بتأمين الاحتياجات الأساسية والغذائية لتلك الأسر خلال فترة منع التجول الاحترازي والحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا وأعرب الأمين العام للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة صالح بن سليمان العقل عن شكره وامتنانه على ما تقدمه إمارة المنطقة من دعم ومتابعة برامج الإسكان التنموي والأسر المستفيدة منه .وبين أن المبادرة تستهدف الأسر الأشد حاجة من الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي والمتأثرة من فترة الحجر الصحي المنزلي من خلال تقديم سلات غذائية واستهلاكية ومواد نظافة وبطاقات تموينية .وأشار العقل إلى تكامل الجهود المبذولة من قبل إدارة الإسكان التنموي بمنطقة الرياض ولجنة العمل التطوعي بالإسكان التنموي بالمنطقة لتبني المبادرة والعمل على تلمس احتياجات الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي بالمنطقة وكذلك غرفة الرياض الراعي الداعم للمبادرة التي تكفلت بإدارة عمليات التعاقدات والتوصيل .من جانبه قدم معالي وكيل إمارة منطقة الرياض شكره للجميع على ما يبذلونه من جهود وطنية وإنسانية وتطوعية أسهمت في تنمية العمل المجتمعي، مشدداً معاليه على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزبز نائب أمير منطقة الرياض في الاهتمام بالفئات المستحقة ودعم النشاط الخيري والتطوعي في البرامج التنموية .// انتهى //22:19ت م0232

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