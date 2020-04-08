السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 358 حالة



عمّان 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

سجلت الأردن 5 حالات إصابة جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة سجلت في العاصمة عمّان، وجميعها لمخالطين لحالات إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينا في الوقت نفسه شفاء 12 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 150 حالة.

// انتهى //

22:12ت م

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عمّان 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسسجلت الأردن 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 358 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة سجلت في العاصمة عمّان، وجميعها لمخالطين لحالات إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينا في الوقت نفسه شفاء 12 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 150 حالة.// انتهى //22:12ت م0231

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