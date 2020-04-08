السعودية اليوم / فرنسا تسجل 541 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية



باريس 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 أبريل 2020 م واس

سجّلت فرنسا 541 وفاة جديدة بفيروس

وأوضح مدير عام الصحة جيروم سالومون أن عدد الحالات الخطرة في العناية المركزة بلغت 7148 مريض، مبيناً أن الفيروس لا يزال نشطًا للغاية والضغط لا يزال كبيرًا جدًا على النظام الصحي.

// انتهى //

22:07ت م

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باريس 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 أبريل 2020 م واسسجّلت فرنسا 541 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء في أواخر شهر يناير المنصرم إلى 10869 حالة.وأوضح مدير عام الصحة جيروم سالومون أن عدد الحالات الخطرة في العناية المركزة بلغت 7148 مريض، مبيناً أن الفيروس لا يزال نشطًا للغاية والضغط لا يزال كبيرًا جدًا على النظام الصحي.// انتهى //22:07ت م0228

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