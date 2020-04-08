السعودية اليوم / واس" توثق التزام وتجاوب المواطنين والمقيمين في الباحة مع بدء تقديم وقت منع التجول



الباحة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

وثقت عدسة "واس" التزام وتجاوب المواطنين والمقيمين التام مع بدء تقديم وقت منع التجول في مدينة الباحة ومحافظاتها عند الساعة الثالثة، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

ورصدت "واس" خلو شوارع مدينة الباحة وطرقاتها والميادين العامة من المارة والمركبات، مع تواجد القطاعات الأمنية لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين.

// انتهى //

22:04ت م

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الباحة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسوثقت عدسة "واس" التزام وتجاوب المواطنين والمقيمين التام مع بدء تقديم وقت منع التجول في مدينة الباحة ومحافظاتها عند الساعة الثالثة، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".ورصدت "واس" خلو شوارع مدينة الباحة وطرقاتها والميادين العامة من المارة والمركبات، مع تواجد القطاعات الأمنية لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين.// انتهى //22:04ت م0226

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