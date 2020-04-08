السعودية اليوم / الصحة المصرية تعلن تسجيل 110 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و9 حالات وفاة



القاهرة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 110 حالات إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين، مبينا أن ال 110 حالات الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان.

وقال مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 103 حالات وفاة.

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22:01ت م

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القاهرة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 110 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و9 حالات وفاة، لافتة إلى خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين، مبينا أن ال 110 حالات الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان.وقال مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 103 حالات وفاة.//انتهى//22:01ت م0225

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