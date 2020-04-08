السعودية اليوم / مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم يفعل التعليم والتدريب عن بعد



بريدة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

فعل مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لطب وجراحة القلب بالقصيم نظام التعليم عن بعد للبرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها المركز، لاستكمال متطلبات دبلوم تمريض القلب للمواد النظرية وبعض المهارات العملية.

ويأتي تفعيل هذا الإجراء في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونـا المستجد ، لدعـم الجهـود والإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس ، تزامناً مع الإجراءات الموصى بها من الجهات الحكومية المختصــة لمنع انتشار الفيروس.

ويهدف البرنامج لتوفير الطرق البديلة للتدريب حسب المنهج المعد من الهيئة

// انتهى //

21:51ت م

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بريدة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسفعل مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لطب وجراحة القلب بالقصيم نظام التعليم عن بعد للبرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها المركز، لاستكمال متطلبات دبلوم تمريض القلب للمواد النظرية وبعض المهارات العملية.ويأتي تفعيل هذا الإجراء في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونـا المستجد ، لدعـم الجهـود والإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس ، تزامناً مع الإجراءات الموصى بها من الجهات الحكومية المختصــة لمنع انتشار الفيروس.ويهدف البرنامج لتوفير الطرق البديلة للتدريب حسب المنهج المعد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والتواصل السريع مع المتدربين دون انقطاع عن العملية التدريبية .// انتهى //21:51ت م0223

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