شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تطلق آلية محدثة لمساعدة الراغبين في العودة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الخارجية بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) إطلاق آلية محدثة للاستفادة من خدمة (مساعدة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة)، تهدف إلى إتاحة الفرصة بالتسجيل في الخدمة لمن لم يتمكن من تسجيل بياناته المرتبطة ببيانات منصة (أبشر)، إذ جرى تحديث متطلبات التسجيل، واقتصارها على رقم السجل المدني للمتقدم وتاريخ الميلاد فقط.
كما أوضحت الوزارة أن هذه الآلية مخصصة لمن لم يقم بإتمام التسجيل مسبقاً وتلقى رقم الطلب.
ويمكن للراغبين بالاستفادة من الآلية الجديدة والتسجيل زيارة الرابط المخصص عبر المنصة الوطنية الموحدة : my.gov.sa وهو: https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/s9094 .
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