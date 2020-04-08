شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «مدينة العلوم» لـ«اليوم»: وفرّنا حلولًا رقمية لدعم «التعلم عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك، أن المدينة قدمت عن طريق شبكة البحث والابتكار إنترنت عالي السرعة ليتم استخدامها في الجامعات السعودية وأضاف، في رده على سؤال "اليوم" ما البرامج التى قدمتها المدينة لدعم عملية التعلم عن بعد؟، خلال مؤتمر الإيجاز اليومي لفيروس كورونا، أن المدينة توفر كثير من الحلول الرقمية لجميع الجهات الحكومية مثل الفصول الافتراضية وغيرها.

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