القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الأربعاء 2020/4/8 09:33 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/4/8 09:33 م بتوقيت أبوظبي

كشفت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 91 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 1275 حالة. وأكد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحفي، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالمغرب إلى 93 حالة حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 97 حالة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.