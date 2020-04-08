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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية - وكالات

الأربعاء 2020/4/8 10:08 م بتوقيت أبوظبي

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إن حالة جونسون الصحية تتحسن على نحو مطرد، بينما يخضع للعلاج في وحدة العناية المركزة؛ بسبب إصابته بفيروس .

وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء: "يواصل رئيس الوزراء التحسن على نحو ثابت. لا يزال في وحدة العناية المركزة".

وفي 27 مارس/آذار الماضي، أعلن جونسون إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله في عزل ذاتي.

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وحث رئيس الوزراء البريطاني مواطنيه على البقاء في المنزل من أجل السيطرة على انتشار .

والإثنين الماضي، قال مكتب جونسون إنه نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن زادت عليه أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.

وأضاف مكتبه أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه.

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