والد جونسون: ابني مقاتل وقادر على هزيمة كورونا

وصف والد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ابنه بـ"المقاتل" القادر على هزيمة فيروس كورونا المستجد الذي اضطره للدخول إلى العناية المركزة.

جاء ذلك خلال حديثه لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية من داخل منزله بمنطقة إكسمور شمال ديفون جنوب غرب إنجلترا حيث يخضع لعزل ذاتي في أعقاب مرض ابنه.

وأضاف ستانلي جونسون (79 عامًا)، أنه مضطر لمتابعة تطور حالة ابنه من خلال مشاهدة الأخبار، ولا يجري إطلاعه كيف تسير الأمور مع نجله، لكنه متفائل ويتميز بالتصميم والقدرة على الصمود.

وأشار إلى أن بوريس يمكنه الاستفادة من فترة نشأته في ظل ظروف صعبة بمزرعة للعثور على القوة لهزيمة المرض.

وأضاف النائب البرلماني السابق أن ابنه نشأ ليكون "قوي الاحتمال"، وأنه "ليس مجرد رجل كلاسيكي، وهذا سيمنحه كثيرا من القوة في هذه الفترة".

وتابع: "كثير من شخصية ابني تشكل هنا، وفي قرية وينسفورد". مضيفا: "نشأ بوريس ليكون قوي الاحتمال في مزرعتنا، كما كنت أنا".

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ولفت إلى أن "جزءًا من شخصيته التي هو عليها متفائل ويتمتع بالتصميم والقدرة على الصمود، جاء من هذه القرية في إكسمور".

وكان جونسون قد نقل إلى مستشفى "سانت توماس" بالعاصمة لندن، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من 10 أيام، إلا أن حالته تدهورت يوم الإثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

واليوم، قال وزير الدولة لشؤون الصحة البريطاني، إدوارد أرجار، إن رئيس الحكومة، بوريس جونسون، حالته مستقرة في ثاني أيامه داخل العناية المركزة بعد المضاعفات التي لحقت به نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أرجار، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن رئيس الوزراء في حالة مستقرة والمستشفى ساعده بالأكسجين، لكنه لم يوضع على جهاز تنفس صناعي حتى الآن.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع بواقع 786 إلى 6159 حالة وفاة.

وذكرت إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنه تم إجراء اختبار لـ213181 شخصا، ثبتت إصابة 55242 منهم بفيروس كورونا، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.