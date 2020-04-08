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القبض على شخصين خالفا منع التجول بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على مواطنين في عقدهما الثالث والرابع من العمر خالفا أمر منع التجول ونشرا مخالفتهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، في بيانه أمس أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يقود مركبته ومعه آخر في صندوق الأمتعة الخلفي، مخالفا بذلك لأمر منع التجول، ويوثق ذلك وينشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليهما، حيث جرى إيقافهما، واتخذت الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة.



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