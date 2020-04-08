2210 إصابات مؤكدة في قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الدوحة
أعلنت وزارة الصحة القطرية أمس، تسجيل 153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2210 حالات.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى تسجيل 28 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 178 حالة.
وأوضحت أن 2026 إصابة يخضعون للعلاج حاليا، لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند ست حالات.
وأوضحت أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة.
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