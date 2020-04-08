إزالة حلقة خضار كيلو 14 بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب جدة
أزالت الفرق البلدية التابعة لأمانة جدة وبشكل كامل حلقة الخضار والفاكهة على طريق مكة القديم كيلو 14، وذلك بسبب مخالفتها للإجراءات الاحترازية، والمتضمنة اشتراطات لبس الكمامات والقفازات، وعمليات التعقيم والتباعد، و مخالفة شروط التعاقد، إذ تبين أنها مؤجرة لسعوديين، لكن على الطبيعة لا يوجد سعوديون.
وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية، تركي الذروي، أن الموقع لم يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مخالفات أخرى، لافتا إلى أن الموقع سيتم تطويره بشكل لائق ووفق الاشتراطات الصحية.
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