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إزالة حلقة خضار كيلو 14 بجدة

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إزالة حلقة خضار كيلو 14 بجدة
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- بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب جدة

أزالت الفرق البلدية التابعة لأمانة جدة وبشكل كامل حلقة الخضار والفاكهة على طريق مكة القديم كيلو 14، وذلك بسبب مخالفتها للإجراءات الاحترازية، والمتضمنة اشتراطات لبس الكمامات والقفازات، وعمليات التعقيم والتباعد، و مخالفة شروط التعاقد، إذ تبين أنها مؤجرة لسعوديين، لكن على الطبيعة لا يوجد سعوديون.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية، تركي الذروي، أن الموقع لم يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من ، بالإضافة إلى مخالفات أخرى، لافتا إلى أن الموقع سيتم تطويره بشكل لائق ووفق الاشتراطات الصحية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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