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القبض على شخص ظهر في مقاطع بحديث ينافي القيم والأخلاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض قبضت الجهات الأمنية بالرياض على شخص ظهر في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث بعبارات تتنافى مع القيم والأخلاق، وتتضمن إيحاءات جنسية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أنه بالإشارة إلى الصور ومقاطع الفيديو المتداولة لشخص يتحدث بعبارات تتنافى مع القيم والأخلاق، بداخل متجر بحي البطحاء، كشفت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي هويته والقبض عليه، ومرافقيه، وجميعهم من الجنسية اليمنية، مخالفون لنظام أمن الحدود، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، حيث جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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