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وقت منع التجول ينجز المشروعات الخدمية بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

أنجزت أمانة منطقة المدينة المنورة نسبة عالية من الأعمال في مشروعات خدمية منوعة مستفيدة من أوقات منع التجول شملت المشروعات المنفذة سفلتة طرق رئيسية ودرء أخطار السيول وتصريف المياه وإنشاء الحدائق وممرات المشاة والإنارة.

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ويجري العمل على تنفيذ 14 عبارة في موقع مختلف بالمدينة المنورة، حيث تم صب نحو 1720مترا مكعبا من الخرسانة، وفي أعمال شبكات التصريف وفق العقود الجارية لـ18 خطا نفذ نحو 4000 متر في عدة مواقع وأحياء.

وأوضحت الأمانة أن أعمال تنفيذ القطع الصخري بحي الجرف الغربي أنهت نحو 5000 متر مكعب إلى جانب الأعمال الأخرى التي تم تنفيذها خلال فترة منع التجول كمشاريع الإنارة، حيث تم الانتهاء من تركيب 566 عمودا، وتمديد 21000 متر كابلات، وتركيب 3 لوحات توزيع للكهرباء، كما جرى تغيير 511 فانونسا.

مشروعات الحدائق وممرات المشاة: