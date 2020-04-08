وقت منع التجول ينجز المشروعات الخدمية بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة
أنجزت أمانة منطقة المدينة المنورة نسبة عالية من الأعمال في مشروعات خدمية منوعة مستفيدة من أوقات منع التجول شملت المشروعات المنفذة سفلتة طرق رئيسية ودرء أخطار السيول وتصريف المياه وإنشاء الحدائق وممرات المشاة والإنارة.
ويجري العمل على تنفيذ 14 عبارة في موقع مختلف بالمدينة المنورة، حيث تم صب نحو 1720مترا مكعبا من الخرسانة، وفي أعمال شبكات التصريف وفق العقود الجارية لـ18 خطا نفذ نحو 4000 متر في عدة مواقع وأحياء.
وأوضحت الأمانة أن أعمال تنفيذ القطع الصخري بحي الجرف الغربي أنهت نحو 5000 متر مكعب إلى جانب الأعمال الأخرى التي تم تنفيذها خلال فترة منع التجول كمشاريع الإنارة، حيث تم الانتهاء من تركيب 566 عمودا، وتمديد 21000 متر كابلات، وتركيب 3 لوحات توزيع للكهرباء، كما جرى تغيير 511 فانونسا.
مشروعات الحدائق وممرات المشاة:
- تنفيذ بلدورات زراعية بطول 3000 م
- تركيب بلاط جرانيت وبازلت بمساحة تقدر بـ 5500 م2
- تنفيذ أعمال خرسانية بكمية 1910 م2
- ردم تربة زراعية بكمية 6400 م2
- أعمال تمديد خطوط الري بطول 6500 م
- تنفيذ أعمال حفر بئر بعمق 295 م
- تركيب أكريليك أسفل الألعاب بمساحة 1823 م2
- تركيب 12 لعبة
- تنفيذ أعمال سفلتة بكمية بلغت 980 م3
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