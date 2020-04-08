- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن قائد الحرس الوطني الأمريكي جوزيف لينجيل، اليوم (الأربعاء)، أن قوات الحرس التي تساعد في مكافحة فيروس كورونا من المتوقع أن تزيد بأكثر من عشرة آلاف جندي في غضون الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.
وبيَّن "لينجيل" للصحفيين في وزارة الدفاع، أن أكثر من ألف جندي من الحرس الوطني ينضمون إلى جهود مكافحة كورونا يوميًّا، وأنهم مفوضون بتقديم ما يصل إلى 44 ألف جندي.
وأضاف أن هناك ما يقرب من 29 ألف جندي من قوات الحرس الوطني يشاركون في جهود التصدّي للوباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة.أمريكا قائد الحرس الوطني الأمريكي جوزيف لينجيل فيروس كورونا الجديد
الجيش الأمريكي يدفع بـ10 آلاف جندي لمكافحة "كورونا" في البلادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-08
أعلن قائد الحرس الوطني الأمريكي جوزيف لينجيل، اليوم (الأربعاء)، أن قوات الحرس التي تساعد في مكافحة فيروس كورونا من المتوقع أن تزيد بأكثر من عشرة آلاف جندي في غضون الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.
وبيَّن "لينجيل" للصحفيين في وزارة الدفاع، أن أكثر من ألف جندي من الحرس الوطني ينضمون إلى جهود مكافحة كورونا يوميًّا، وأنهم مفوضون بتقديم ما يصل إلى 44 ألف جندي.
وأضاف أن هناك ما يقرب من 29 ألف جندي من قوات الحرس الوطني يشاركون في جهود التصدّي للوباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
09:35 PM
تفويض بنشر 44 ألف عسكري
أعلن قائد الحرس الوطني الأمريكي جوزيف لينجيل، اليوم (الأربعاء)، أن قوات الحرس التي تساعد في مكافحة فيروس كورونا من المتوقع أن تزيد بأكثر من عشرة آلاف جندي في غضون الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.
وبيَّن "لينجيل" للصحفيين في وزارة الدفاع، أن أكثر من ألف جندي من الحرس الوطني ينضمون إلى جهود مكافحة كورونا يوميًّا، وأنهم مفوضون بتقديم ما يصل إلى 44 ألف جندي.
وأضاف أن هناك ما يقرب من 29 ألف جندي من قوات الحرس الوطني يشاركون في جهود التصدّي للوباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
، الجيش الأمريكي يدفع بـ10 آلاف جندي لمكافحة "كورونا" في البلاد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأمريكي يدفع بـ10 آلاف جندي لمكافحة "كورونا" في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.