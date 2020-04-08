- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قلص معهد متخصص في الأبحاث الصحية بجامعة واشنطن توقعاته لإجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنحو 26 في المائة، اليوم (الأربعاء)، لكن مسؤولة بالصحة حذرت من موجة ثانية من العدوى إذا تساهل الأمريكيون في إجراءات التباعد الاجتماعي.
وشددت منسقة فريق العمل المعني بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا بالبيت الأبيض ديبورا بيركس، على أنه من المهم ألا يترجم الناس هذه الدلائل المبكرة من الأمل إلى تخفيف القيود المقررة لمدة 30 يومًا والرامية إلى منع انتشار الفيروس، مؤكدة أن "الأمر خطير حقًا".
وقالت: ”إذا بدأ الناس في الخروج مجددًا وتخالطوا اجتماعيًا فقد نشهد موجة ثانية حادة“.
وتسبب الوباء في حدوث تغير جذري في حياة الأمريكيين، حيث إن الأوامر التي أصدرتها السلطات للمواطنين بضرورة عدم الخروج من البيت جعلت 94 في المائة من السكان داخل منازلهم كما فقد قرابة عشرة ملايين شخص وظائفهم خلال الأسبوعين الأخيرين.أمريكا فيروس كورونا الجديد
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 09:31 PM
"بيركس" طالبت بعدم تخفيف إجراءات مكافحة الوباء"الأمر خطير حقًا".. مسؤولة أمريكية تحذر من موجة ثانية من عدوى "كورونا"
قلص معهد متخصص في الأبحاث الصحية بجامعة واشنطن توقعاته لإجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنحو 26 في المائة، اليوم (الأربعاء)، لكن مسؤولة بالصحة حذرت من موجة ثانية من العدوى إذا تساهل الأمريكيون في إجراءات التباعد الاجتماعي.
وشددت منسقة فريق العمل المعني بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا بالبيت الأبيض ديبورا بيركس، على أنه من المهم ألا يترجم الناس هذه الدلائل المبكرة من الأمل إلى تخفيف القيود المقررة لمدة 30 يومًا والرامية إلى منع انتشار الفيروس، مؤكدة أن "الأمر خطير حقًا".
وقالت: ”إذا بدأ الناس في الخروج مجددًا وتخالطوا اجتماعيًا فقد نشهد موجة ثانية حادة“.
وتسبب الوباء في حدوث تغير جذري في حياة الأمريكيين، حيث إن الأوامر التي أصدرتها السلطات للمواطنين بضرورة عدم الخروج من البيت جعلت 94 في المائة من السكان داخل منازلهم كما فقد قرابة عشرة ملايين شخص وظائفهم خلال الأسبوعين الأخيرين.
، "الأمر خطير حقًا".. مسؤولة أمريكية تحذر من موجة ثانية من عدوى "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "الأمر خطير حقًا".. مسؤولة أمريكية تحذر من موجة ثانية من عدوى "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.