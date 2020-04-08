، تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى حتى 2022 ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن بطولة العالم المقررة في ولاية أوريغون الأمريكية ستقام في يوليو 2022 بدلاً من أغسطس 2021؛ لتجنب التعارض مع الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو.
وستُقام البطولة التي تأجَّلت سنة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بين 15 و24 يوليو 2022.
وجاء في بيان الاتحاد الدولي: "صادَقَ الاتحاد الدولي على المواعيد الجديدة هذا الأسبوع بعد مفاوضات طويلة مع المعنيين في هذه الرياضة، وخصوصًا منظمي بطولتَيْن كبريَيْن، ستقامان في يوليو وأغسطس 2022، هما ألعاب الكومنولث في برمنغهام (27 يوليو حتى 7 أغسطس)، ودورة الألعاب الرياضية الأوروبية في ميونيخ (11 حتى 21 أغسطس)".
وتابع: "ستجنب الروزنامة الجديدة المنافسة بين تلك الأحداث الكبرى. وبفضل برمجة دقيقة سيشارك الرياضيون بثلاث بطولات عالية المستوى".
وكان الاتحاد الدولي قد أعلن نهاية الشهر الماضي تأجيل موعد بطولته العالمية التي كانت مقررة بين 6 و15 أغسطس 2021 بمدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية إلى عام 2022؛ وذلك إفساحًا للمجال أمام الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو الصيفي الذي تأجل أيضًا بسبب تفشي فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد
تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى حتى 2022صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-08
أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن بطولة العالم المقررة في ولاية أوريغون الأمريكية ستقام في يوليو 2022 بدلاً من أغسطس 2021؛ لتجنب التعارض مع الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو.
وستُقام البطولة التي تأجَّلت سنة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بين 15 و24 يوليو 2022.
وجاء في بيان الاتحاد الدولي: "صادَقَ الاتحاد الدولي على المواعيد الجديدة هذا الأسبوع بعد مفاوضات طويلة مع المعنيين في هذه الرياضة، وخصوصًا منظمي بطولتَيْن كبريَيْن، ستقامان في يوليو وأغسطس 2022، هما ألعاب الكومنولث في برمنغهام (27 يوليو حتى 7 أغسطس)، ودورة الألعاب الرياضية الأوروبية في ميونيخ (11 حتى 21 أغسطس)".
وتابع: "ستجنب الروزنامة الجديدة المنافسة بين تلك الأحداث الكبرى. وبفضل برمجة دقيقة سيشارك الرياضيون بثلاث بطولات عالية المستوى".
وكان الاتحاد الدولي قد أعلن نهاية الشهر الماضي تأجيل موعد بطولته العالمية التي كانت مقررة بين 6 و15 أغسطس 2021 بمدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية إلى عام 2022؛ وذلك إفساحًا للمجال أمام الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو الصيفي الذي تأجل أيضًا بسبب تفشي فيروس كورونا.
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:54 PM
أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن بطولة العالم المقررة في ولاية أوريغون الأمريكية ستقام في يوليو 2022 بدلاً من أغسطس 2021؛ لتجنب التعارض مع الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو.
وستُقام البطولة التي تأجَّلت سنة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بين 15 و24 يوليو 2022.
وجاء في بيان الاتحاد الدولي: "صادَقَ الاتحاد الدولي على المواعيد الجديدة هذا الأسبوع بعد مفاوضات طويلة مع المعنيين في هذه الرياضة، وخصوصًا منظمي بطولتَيْن كبريَيْن، ستقامان في يوليو وأغسطس 2022، هما ألعاب الكومنولث في برمنغهام (27 يوليو حتى 7 أغسطس)، ودورة الألعاب الرياضية الأوروبية في ميونيخ (11 حتى 21 أغسطس)".
وتابع: "ستجنب الروزنامة الجديدة المنافسة بين تلك الأحداث الكبرى. وبفضل برمجة دقيقة سيشارك الرياضيون بثلاث بطولات عالية المستوى".
وكان الاتحاد الدولي قد أعلن نهاية الشهر الماضي تأجيل موعد بطولته العالمية التي كانت مقررة بين 6 و15 أغسطس 2021 بمدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية إلى عام 2022؛ وذلك إفساحًا للمجال أمام الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو الصيفي الذي تأجل أيضًا بسبب تفشي فيروس كورونا.
، تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى حتى 2022 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى حتى 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.