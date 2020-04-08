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الأنانية تولد بؤرا فايروسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شوق اللهيبي مكة المكرمة

يبدو أن عددا من القفازات والأقنعة التي يرتديها الناس الذين يحاولون منع انتشار (كوفيد 19) تجد طريقها إلى الأرصفة والطرقات، بدلا من القمامة.

وذلك لأن الناس لا يريدون إحضارها إلى منازلهم خوفا من أن تكون ملوثة، وهذا يعد من الأنانية، فهل من المقبول وضعها على الأرض بدلا من القمامة! لأنه في نهاية الأمر سيضطر شخص ما إلى التقاطها.

ماذا يحدث عند رمي الكمامات والقفازات على الأرض؟