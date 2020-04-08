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لوحظ تواجد القطاعات الأمنية بشكل كبير في الشوارع الداخلية والطرقات السريعة والميادين، في منطقة نجران، مع الدقائق الأولى لتطبيق تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة صباحًا؛ لرصد وضبط المخالفين.
وباشرت الجهات الأمنية بمنطقة نجران، تطبيق تقديم منع التجول، وسط انضباط وتقيد المواطنين والمقيمين بنظام تقديم الحظر؛ حيث بدت الشوارع والطرقات والميادين خالية من المارة؛ في إشارة إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهما للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أمس، عن تقديم وقت بدء منع التجول في كل المدن بالمملكة إلى الساعة الثالثة عصراً، اعتباراً من اليوم، وتُستثنَى من ذلك الخدمات والنشاطات التي الخليج 365 الإعلان عنها وفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.
فيروس كورونا الجديد
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 05:50 PM
شوارع وميادين بدت خالية من المارّة في إشارة إلى وعي المواطنشاهد.. التزام كامل خلال الدقائق الأولى لتطبيق تقديم منع التجوّل بنجران
لوحظ تواجد القطاعات الأمنية بشكل كبير في الشوارع الداخلية والطرقات السريعة والميادين، في منطقة نجران، مع الدقائق الأولى لتطبيق تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة صباحًا؛ لرصد وضبط المخالفين.
وباشرت الجهات الأمنية بمنطقة نجران، تطبيق تقديم منع التجول، وسط انضباط وتقيد المواطنين والمقيمين بنظام تقديم الحظر؛ حيث بدت الشوارع والطرقات والميادين خالية من المارة؛ في إشارة إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهما للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أمس، عن تقديم وقت بدء منع التجول في كل المدن بالمملكة إلى الساعة الثالثة عصراً، اعتباراً من اليوم، وتُستثنَى من ذلك الخدمات والنشاطات التي الخليج 365 الإعلان عنها وفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.
، شاهد.. التزام كامل خلال الدقائق الأولى لتطبيق تقديم منع التجوّل بنجران ،
المصدر : الخليج 365
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