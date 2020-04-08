شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الخارجية تُعلن إمكانية تسجيل المواطنين في الخارج للعودة دون "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طوّرت وزارة الخارجية، خدمة لدعم ومساندة المواطنين خارج المملكة، تتيح تسجيل جميع بياناتهم الشخصية والإفصاح عن بيانات الحالة الصحية تمهيداً لترتيب رحلة العودة إلى المملكة خلال هذه الظروف الاستثنائية للمواطنين وذويهم ومرافقيهم.

وأوضحت الوزارة أن متطلبات الاستفادة من الخدمة، هي: وجود حساب لدى النفاذ الوطني الموحد — أبشر.

وأفادت بأن خطوات التقديم تتضمن: تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد (أبشر) هنا وإذا لم يكن لديك حساب على منصة (أبشر) اضغط هنا ، ثم إدخال بيانات التواصل، الحالة الوظيفية، الرحلة ومكان وجودك، الحالة الصحية، خيارات العودة، إدخال بيانات جواز السفر (باللغة الإنجليزية)، إدخال بيانات المرافقين (أفراد العائلة والعاملين)، قراءة الإقرار والضغط على الموافقة عليه للاستفادة من الخدمة.

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