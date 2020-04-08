البراك: التكامل بين استخدام تقنيات التعليم الالكتروني في التعليم المنتـظم متوقع الازدياد الاعتمادية عليه

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الرياض - علي القحطاني - فـيـصل المـحـيذيـف (صدى):

د. البراك تحدث في حوار مطول أجاب من خلاله عن الكثير التساؤلات المطروحة في وقتنا الحالي، وكشف عن بدايات دراسته.

والدكتور/ عبدالله بن محمد بن سعد البراك، من مواليد مدينة الرياض. التحق بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية كمعيد في قسم علوم الحاسب بعد حصوله على الشهادة الجامعية في علوم الحاسب من كلية علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة بتقدير ممتاز في عام 1431 هـ، ثم ابتعث لتكملة دراسة الماجستير والدكتوراه في جامعة كوينزلاند باستراليا. والآن يعمل كأستاذ مساعد في كلية علوم الحاسب والمعلومات بعد حصوله على شهادة الدكتوراه في عام 1439 هـ.

بالإضافة الى المهام التدريسية، تشرف بالعمل -ولا زال- في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية وذلك بتوجيه من معالي مدير الجامعة كمستشاراً لمعاليه لتقنية المعلومات، ورئيساً لقسم علوم الحاسب، ثم وكيلاً للكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

وانتهز د. عبدالله هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير لمعالي مدير الجامعة أ.د. احمد بن سالم العامري وسعادة عميد الكلية د. وليد بن احمد الروضان على ما منحوني إياه من ثقة وأتمنى ان أكون عند حسن الظن.

س1: كما تعرف، فالعالم بأسره الآن تحت تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وكما ذكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في كلمته للشعب بإن صحة الانسان وحفظ النفس البشرية هي أولوية الدولة حالياً، وعلى ذلك اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله العديد من الاحترازات من ضمنها تعليق الحضور إلى مقرات الدراسة وتطبيق نظام التعليم عن بعد. ممكن توضح لنا معنى نظام التعليم عن البعد؟

نحمد الله أولا واخراً بما أنعم به علينا من قادة اكفاء لهذه البلاد المباركة. فبتوجيهات من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ومتابعة واشراف من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، صدرت التوجيهات الكريمة بتعليق الدراسة في جميع ارجاء المملكة ابتداءاً من يوم الاثنين الموافق ٩ مارس ٢٠٢٠م، لضمان صحة وسلامة الطلاب والطالبات والهيئة الإدارية والتعليمية. وفي نفس الوقت، وجهت وزارة التعليم بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة لضمان استمرارية العملية التعليمية.

فيما يخص نظام التعليم عن بعد، فهو طريقة للتعليم تسمح للطالب بحضور الدروس بدون الحاجة لتواجده داخل المدرسة او الجامعة. والممكنات الأساسية للتعليم عن بعد هي تقنيات التعليم الالكتروني. في الحقيقة ان تجربة الجامعات في المملكة العربية السعودية في التعليم عن بعد ليست جديدة. هناك العديد من الجامعات التي تقدم برامج جامعية بنظام الانتساب المطور الذي يعتمد فيه على تقنيات التعليم الالكتروني منذ عشرات السنين. ومن أبرز هذه الجامعات هي جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة في عمادة التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، والتي تحتوي على إرث عريق وخبرات واسعة في هذا المجال.

س2: حدثنا اكثر عن تقنيات التعليم الالكتروني المستخدمة في الجامعة للتعليم عن بعد؟

تقنيات التعليم الالكتروني هو مصطلح جامع لكل برنامج يمكن من خلاله تقديم محتوى تعليمي وتدريبي في أي وقت وفي أي مكان بشكل تفاعلي عن طريق شبكة الانترنت. ومن هذا التعريف، يتضح لنا صعوبة حصر تقنيات التعليم الالكتروني بشكل كامل نظراً لتعدد أهداف تطويرها. مثلا هناك تقنيات تهدف إلى الشمولية في التعليم الالكتروني (كمنصة Blackboard للتعلم الالكتروني) وهناك تقنيات أخرى تميل إلى التخصصية كبرامج الاتصال المرئي الجماعية أو برامج الاختبارات الالكترونية.

وفي المملكة العربية السعودية يحق لنا ان نفخر ونفاخر بما نجده من العناية والاهتمام بالتعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، والذي يتمثل في أشكال متعددة من ضمنها ما نراه من دعم كبير في التحول الرقمي للتعليم. ومن ثمرات هذا الدعم اللامحدود هو التعاون ما بين وزارة التعليم ممثلة بالجامعة السعودية الإلكترونية، وشركة Blackboard. فقد قامت الجامعة السعودية الإلكترونية بتبني مبادرة شراء الرخصة الدائمة لنظام إدارة التعلم الإلكتروني (Blackboard) بشكل دائم لكل الجامعات السعودية الحكومية، وتدريب الكوادر في الجامعات على إدارة النظام و التعامل مع المحتوى التعليمي وحل المشاكل التقنية دون أية تكاليف على الجامعات السعودية.​

وعلى ضوء هذا التعاون، تقوم عمادة تقنية المعلومات بالجامعة في بداية كل فصل دراسي بالإشراف على عملية الربط الآلي بين بيانات الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في نظام Blackboard بحيث تظهر جميع المواد المسجلة للطالب والطالبة على النظام. ومن خلال عملية الربط الآلي، يستطيع عضو هيئة التدريس والطلاب التمتع بخدمات التعليم الالكتروني المتعددة في منصة Blackboard منذ اليوم الأول في الفصل الدراسي. وهذا بالضبط ما يقوم به مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة قبل فترة تعليق الدراسة. فمثلا، في كلية علوم الحاسب والمعلومات، يفضل أغلب أعضاء هيئة التدريس رفع المحتوى التعليمي كاملاً على منصة Blackboard في بداية الفصل الدراسي حتى أصبح هذا الأمر بمثابة أحد الممارسات المتوقعة من جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

أيضاً يمكن الاستفادة من منصة Microsoft Teams المخصصة لعقد الاجتماعات الكترونياً وذلك من أجل بحوث مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه. فمن خلال هذه المنصة يمكن انشاء فريق واضافة الأعضاء له، ويتم جمع كل ما يكتب او كل ما يتم مناقشته من خلال هذه المنصة داخل صفحة هذا الفريق، بالإضافة الى إمكانية عقد الاجتماعات الكترونيا. والجدير بالذكر هنا أن عملية إضافة الأعضاء للفريق تتم عن طريق البحث بالاسم فقط، وذلك لقيام الجامعة ممثلة بعمادة تقنية المعلومات بالربط المسبق بين حسابات الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس مع منصة MS Teams كجزء من الخدمات السحابية، فلهم الشكر والتقدير على ذلك.

س3: برأيك، ما مدى استجابة وتفاعل الطلاب مع تقنيات التعليم الالكتروني؟

استجابة وتفاعل الطلاب مع تقنيات التعليم الالكتروني مقرونة ومشروطة بوجود شبكة الانترنت. فالاتصال المحدود او الضعيف يحد من تفاعل واستمرار تفاعل الطالب مع المحتوى الالكتروني.

بعد إيضاح هذه النقطة المهمة، استطيع أن اجاوبك على السؤال من وجهه نظري كمدرس في الجامعة. لقد اعتمدت منصة Blackboard منذ أول يوم في التدريس في الجامعة لتكون تقنية التعليم الالكتروني المساندة في تدريس المقررات.

عن طريق هذه المنصة، يمكن بسهوله لأي مدرس تقييم مستوى تفاعل واستجابة الطلاب مع المحتوى، فأحد الخدمات التي تقدمها المنصة هي عرض تقارير تفاعل الطلاب مع محتوى المقرر (مثلا، آخر تسجيل دخول، عدد مرات الاطلاع على الملفات، الوقت المنقضي في النظام، وغيره من مؤشرات التفاعل). لكن، لكون تلك الفترة سابقة لتعليق الدراسة والاعتماد كليا على نظام التعليم عن بعد، فأني وجدت من بعض الطلاب استجابة ضعيفة جداً، بالرغم من رفع جميع المحتوى للمقرر على المنصة. لذلك، بدأت في تطبيق بعض الأفكار التي تلزم الطالب بالدخول على المنصة والاطلاع على صفحة المقرر. من هذه الأفكار: رفع الواجب على صفحة المقرر في المنصة، اعلان نتائج الاختبارات والدرجات الفصلية على المنصة، وضع الإعلانات الهامة فقط على المنصة. لكن، لم يصل مستوى التفاعل والاستجابة الى المستوى المأمول، فبنهاية الفصل الدراسي يكون هناك عدد من الطلاب من لم يسجل دخوله الى النظام نهائياً.

القصة اختلفت تماماً من بعد تعليق الدراسة واعتماد نظام التعليم عن بعد. فاصبح الطلاب يقومون بتسجيل الدخول يومياً للاطلاع على محتوى المقرر و آخر التنبيهات وحضور المحاضرات عن بعد. وخلال المحاضرة الافتراضية، يطرح الطلاب الأسئلة كتابيا وصوتياً ويتفاعلون كما لو انهم متواجدين داخل القاعة الدراسية. ولو أخذنا نسبة تواجد الطلاب في المحاضرة الافتراضية كمؤشر على تفاعلهم واستجابتهم، فهي مقاربة ل ٨٠٪ من عدد الطلاب في أغلب المحاضرات التي قمت بعقدها خلال أول ثلاثة أسابيع من تعليق الدراسة.

س4: هل التقنيات المعتمدة لدينا محلياً هي المعتمدة دولياً؟

فيما يخص نظام التعلم الالكتروني Blackboard، فهي التقنية الرائدة في العالم وتتربع على عرش تقنيات التعليم الالكتروني بفارق كبير عن بقية المنافسين. لذلك تجد هذا النظام يستخدم في العديد من الجامعات حول العالم.

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س5: هل ترى من الممكن في وقت ما الاعتماد الكامل على التعليم عن بعد؟

في رأي الشخصي ان تطور البنية التحتية لشبكة الانترنت في المملكة العربية السعودية سيقابله زيادة في الاعتماد على أنظمة التعليم عن بعد، وذلك لأسباب كثيرة. فكما تعرف يوجد العديد من الطلاب والطالبات من يفضل التعليم عن بعد عن الحضور إلى قاعات الدراسة (او التعليم المباشر) لما في ذلك من حفظ لوقت التنقل ما بين المنزل والجامعة. بالإضافة إلى ذلك، هناك من يرغب في الدراسة في أحد الجامعات المتميزة الموجودة خارج مدينته، وفي نفس الوقت، لا يستطيع الانتقال الى المدينة التي تتواجد بها هذه الجامعة لارتباطاته الشخصية او غيره من الاسباب، وقد تكون الطالبة مرتبطة بتواجدها مع زوجها في مقر عمله ولا تستطيع الحضور للمدينة التي تتواجد بها الجامعة.

لكن، وعلى الرغم من تطور البنية التحتية لشبكة الانترنت، سيكون هناك جزء كبير من الطلاب من يفضل التعليم التقليدي المباشر على التعليم عن بعد، أو قد يناسبه التعليم التقليدي أكثر من التعليم عن بعد، وسيكون التعليم المباشر هو الخيار السائد.

المتوقع حدوثه مستقبلا هو التكامل بين استخدام تقنيات التعليم الالكتروني في التعليم المنتظم، وازدياد الاعتمادية عليه نظراً لازدياد أعداد المستخدمين المجربين لهذه التقنيات خلال فترة تعليق الدراسة. فإنه وبعد رجوع الأوضاع الى ما كانت عليه سابقا -بإذن الله- فسوف يستمر العديد من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في استخدام هذه التقنيات في حال كانت تجربتهم إيجابية.

س6: هذا و يقودنا إلى السؤال التالي، ماهي ابرز إيجابيات وسلبيات التعليم عن بعد؟

أعتقد ان السلبيات والايجابيات تختلف من وجهه نظر الطالب، ومن وجهه نظر المدرس. أبرز الإيجابيات بالنسبة للطالب هي إمكانية حضور المحاضرات عن بعد بدون الحاجة لتواجده فعليا داخل القاعة، وهنا يستطيع الطالب ان يوفر الوقت والجهد بدلا من التنقل المستمر ما بين المنزل والجامعة، وكذلك إمكانية تسجيل المحاضرات والرجوع إليها في أي وقت مناسب. وكذلك تتشابه الإيجابيات ما بين الطالب والمدرس، فمدرس المادة يستطيع ان يقدم محاضرته من منزله او من أي مكان تتواجد فيه شبكة الانترنت. بالإضافة الى وجود إيجابيات أخرى توفرها تقنيات التعليم الالكتروني مثل الاستفادة من خدمة التصحيح الآلي للاختبارات وغيرها.

أما أبرز السلبيات في وجهه نظري فهي إنتفاء فرصة تكوين العلاقات الشخصية والتواصل الشخصي المباشر مابين الطلاب ومدرس المادة. كذلك سهولة الشرود عن المحاضرة ومتابعة المحتوى خاصة اذا كان الطالب في بيئة غير مناسبة للدراسة ومليئة بالملهيات. بالإضافة الى ذلك، هناك نظرة سلبية من جهات التوظيف لحاملي شهادات التعليم عن بعد، فغالبا يتم رفض الشهادات التي يحصل عليها الطالب عن طريق التعليم عن بعد في التوظيف او في اكمال الدراسة.

س7:كيف تقيم تعليمنا عن بعد خلال هذه الفترة الحالية؟

كما ذكرت لك سابقاً، تجربة التعليم عن بعد ليست تجربة جديدة على الجامعات السعودية، فهناك الآلاف من الخريجين ممن درسوا عن طريق هذا النظام الحديث في جامعات عدة عن طريق تقنيات التعليم الالكتروني، من ضمنها جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. لكن الذي لم يحدث من قبل هو اعتماد تقنيات التعليم الالكتروني لجميع الطلاب والطالبات المنتظمين واستخدامها بشكل إلزامي خلال فترة تعليق الدراسة.

اعتقد ان تجربة استخدام تقنيات التعليم الالكتروني خلال فترة تعليق الدراسة سوف تنعكس ايجابياً على مستقبل سير العملية التعليمية للتعليم العام والجامعي، فسوف يتمكن الطالب من استكمال دروسه وهو في المنزل عند تعليق الدراسة لأي سبب (مثلا عند تعليق الدراسة من أجل سوء الأحوال الجوية).

س8:ماابرز الصعوبات التي تواجه أستاذ المقرر في تقنيات التعليم الالكتروني؟

اعتقد ان أبرز الصعوبات التي يواجها أستاذ المقرر (وكذلك الطالب) في تقنيات التعليم الالكتروني هي تعلم استخدام التقنية بالشكل الصحيح. فمثلا انشاء الاختبارات في منصة Blackboard تحتاج الى شيء من الخبرة والمعرفة التي تأتي مع التدريب. لذلك، وعطفا على سؤالك السابق، فإن تجربتنا الحالية بمثابة التدريب الإلزامي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتقنيات التعليم الالكتروني والتعرف على نقاط القوة والضعف في كل تقنية الاستخدامات المثلى لكل منها.

اما ما يخص سهولة استخدام هذه التقنيات، فالأمر الإيجابي هنا هو ان البرمجيات بشكل عام تتطور بشكل سريع جداً، ومعيار سهولة الاستخدام هو أبرز معيار يهتم به المطورون للتفوق على المنافسين.

س9:ابرز الفروقات بالتعليم المباشر والتعليم عن بعد؟

كما بينت سابقاً عند الحديث على إيجابيات وسلبيات التعليم عن بعد، أبرز الفروقات بين التعليم المنتظم المباشر والتعليم عن بعد تكمن في عدة نقاط، منها وجود فرصة أكبر لتكوين العلاقات الشخصية في التعليم المباشر، و تميز مخرجات التعليم المباشر بالمعرفة والمهارات نظراً لتفرغهم الكامل للدراسة، و نظرة جهات التوظيف الإيجابية للتعليم المباشرة مقارنة بالتعليم عن بعد.

س10:كلمة اخيرة للطلاب في فترة الحجر المنزلي؟

كلمتي الأخيرة للطلاب هي ان يستشعرون نعمة الله عليهم بما فضلنا ربنا عز وجل بقادة حكيمة لهذه البلاد المباركة ممثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم، وبمن يتشرفون بالعمل على تنفيذ التعليمات السديدة والخدمات المجانية المقدمة للمواطنين والمقيمين، امتثالاً لأوامر حكومتنا الرشيدة.

وأيضا أتمنى ان يستشعر الطلاب والطالبات ما يقوم به معالي مدير الجامعة حفظه الله وسعادة وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد باتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الطلاب والعملية التعليمية خلال هذه الفترة الاستثنائية.

و انتهز هذه الفرصة لأشكر جميع الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة لما نلمسه من وعي وحس بالمسؤولية تجاه الوطن متمثلاً في الانقياد و الامتثال للإجراءات الاحترازية والحجر المنزلي خلال هذه الفترة الاستثنائية، وهذا ما نعهده منهم، وحفظ الله الجميع من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.