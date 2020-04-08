شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كلمات مؤثرة من الأمير سلطان عن علاقته بالملك عبدالله والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مقطع فيديو، عن كلمات شديدة التأثير في النفوس من الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في وصف علاقته بالملك عبدالله - رحمهما الله.
وقال الأمير سلطان - رحمه الله - عن علاقته بالملك عبدالله - رحمه الله: " علاقتي معه علاقة الابن بوالده، وعلاقة الإنسان مع من أحسن إليه في التصرف والأخلاق " .
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